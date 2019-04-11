Врач предложил отцу ребенка "повлиять" на то, как пройдет операция

В Белгороде врач детской областной больницы предложил отцу ребенка решить, как пройдет операция, сообщает РЕН ТВ.

Семья планировала провести операцию на общих условиях. Однако врач настоятельно предлагал выбрать несколько вариантов.

"Я так понимаю, вам без разницы, как, каким способом и кто будет ее (операцию, – прим. ред.) делать?" – спросил врач отца ребенка, не уточнив, на что именно он намекает.

Мужчина решил поинтересоваться, как он может повлиять на то, как пройдет операция.

"Ну как... Или разрез будет, рубец, или три прокола. Или будет оперировать опытный врач, завотделением или интерн. Как я понял, вам без разницы", – ответил врач и удалился.

Как сообщают местные СМИ, Росздравнадзор уже разбирается в инциденте.