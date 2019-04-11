Законопроект о "суверенном интернете" приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект о "суверенном интернете", который предполагает создание инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных сервисов, сообщает "Дождь".

Комитет Госдумы по информационной политике предложил поправки ко второму чтению, согласно которым законопроект вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Операторов связи обяжут пользоваться национальной доменной зоной с 1 января 2021 года.

РБК ранее сообщал, что Роскомнадзор предложил МТС, "Мегафону" и "Вымпелкому" протестировать в отдельных регионах системы фильтрации трафика для закона о "суверенном интернете".

В начале февраля сенатор Андрей Клишас, один из авторов законопроекта, говорил, что на исполнение законопроекта потребуется 20 млрд рублей. По его словам, на эту сумму предусмотрено финансирование в паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило правительство. Позже сообщалось, что стоимость реализации проекта составляет 30 млрд рублей.

Другой автор документа, сенатор Людмила Бокова отмечала, что Совфед предлагает компенсировать из бюджета затраты операторов связи на исполнение законопроекта. По ее словам, компенсация из бюджета – единственный вариант, при котором операторам не придется нести дополнительные затраты, "как это было с законом Ирины Яровой".