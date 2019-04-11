Самые грязные вещи в жизни россиян назвали врачи

Завотделением помощи на дому московской поликлиники № 121 Василий Фролов заявил, что ручки тележек в супермаркете, а также губки для мытья посуды вошли в перечень наиболее грязных вещей, к которым нежелательно лишний раз прикасаться, сообщает агентство "Москва".

Наиболее загрязненными вещами с точки зрения количества опасных бактерий принято считать те, которые наиболее часто берутся в руки разными людьми. В списке таких вещей оказались деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок, – рассказал Фролов.

Также в список самых загрязненных вошли кнопки лифта, клавиатуры банкоматов, дверные ручки и пульт от телевизора. Что касается квартиры, то в ней самыми опасными Фролов назвал диван, ковер с длинным ворсом, кухонные шкафчики и ванную комнату.

Он также напомнил, что для того чтобы обезопасить себя от болезней, необходимо тщательно соблюдать гигиену и чаще мыть руки. При этом предпочтительнее использовать жидкое мыло.