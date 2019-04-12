Одной из экзотических и знаменитых кухонь мира, которая любима во всех уголках планеты, является японская. При этом ее секреты стали раскрываться совсем недавно. Бытует мнение, что во многом произошло это благодаря двум талантливым поварам, которые жили и творили в ХХ веке. Но начиналось все намного раньше – история говорит, что современной японской кухне более 2500 лет.

Как бы там ни было, сегодня японская кухня считается одной из самых древних, разнообразных, вкусных и здоровых. Многие из ее блюд прочно вошли не только в меню популярных ресторанов и кафе, но также в рацион некоторых семей.

Секрет ее успеха – в тщательном отборе продуктов, красоте подачи блюд и особом отношении к пище в целом. Качественно приготовленные блюда поражают своим вкусом, от употребления которых можно получить истинное эстетическое и гастрономическое удовольствие.

По мнению ученых, именно такой рацион и позволил сегодняшним жителям страны восходящего солнца заслужить гордое звание нации долгожителей.

И где же в Барнауле готовят вкусные и КАчественные СУши и РОллы? Конечно же в "КАСУРО"! Сохраняя традиции, здесь делают ставку на качество, натуральность продуктов и сервис. В производстве не используют полуфабрикаты. Все, включая соевый соус, имбирь, васаби, делают непосредственно на производстве, а рыбу солят по специальному рецепту. Это обеспечивает свежесть продуктов и неповторимый вкус.

Кроме того, в "КАСУРО" готовят авторские напитки: зерновой кофе, фруктовые чаи, безалкогольные глинтвейны, лимонады.

А если вкусно, качественно и к тому же выгодно – это 100% успех!

Справка:

"КАСУРО" – это аббревиатура от Качественные Суши и Роллы. Компания решила заложить в название свой главный стратегический принцип – качество.

"Килограмм роллов из риса и сырного заменителя – это не про нас. Мы не используем растительные сыры, дешевый лосось (кету, горбушу), просрочку и контрафакт. Наша цель – гордиться своим делом и своей продукцией", – делятся в "КАСУРО".

г. Барнаул

ТРЦ "Пионер"

пр-т Ленина, 102в, 4 этаж, фуд-корт

Сайт

ВКонтакте

Instagram

Одноклассники