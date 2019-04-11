Действующий президент России Владимир Путин набрал бы 55% голосов избирателей, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты исследования "Левада-центра".

По данным опроса, Путин в десятки раз опережает каждого из потенциальных кандидатов, однако уровень оказываемой ему поддержки снижается – на 5% по сравнению с апрелем 2014 года, и на 15% по сравнению с январем прошлого года.

Следом за Путиным идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которого поддержали бы 6% избирателей. Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин получил бы 5% голосов.

Согласно результатам исследования, Путин по-прежнему возглавляет список российских политиков, пользующихся наибольшим доверием граждан: в настоящее время этот показатель составляет 41%. В июне прошлого года этот показатель составлял 48%, а в ноябре 2017 года – 59%.

Второе место в рейтинге разделяют Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу, которым доверяют по 16% участников опроса. В пятерку также входят глава МИД Сергей Лавров (14%), премьер-министр Дмитрий Медведев (13%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (8%).

Опрос проведен 21-27 марта в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.