Действующий президент России Владимир Путин набрал бы 55% голосов избирателей, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты исследования "Левада-центра".
По данным опроса, Путин в десятки раз опережает каждого из потенциальных кандидатов, однако уровень оказываемой ему поддержки снижается – на 5% по сравнению с апрелем 2014 года, и на 15% по сравнению с январем прошлого года.
Следом за Путиным идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которого поддержали бы 6% избирателей. Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин получил бы 5% голосов.
Согласно результатам исследования, Путин по-прежнему возглавляет список российских политиков, пользующихся наибольшим доверием граждан: в настоящее время этот показатель составляет 41%. В июне прошлого года этот показатель составлял 48%, а в ноябре 2017 года – 59%.
Второе место в рейтинге разделяют Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу, которым доверяют по 16% участников опроса. В пятерку также входят глава МИД Сергей Лавров (14%), премьер-министр Дмитрий Медведев (13%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (8%).
Опрос проведен 21-27 марта в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.
Комментарии
Ложь полнейшая! Ставим во главе телеканалов, к примеру яблочников или сторонников Навального, и через воскресенье Явлинский либо Навальный будут иметь по 73,5%!!!
Мне 5 лет сидеть без работы и без пенсии, до 65 лет, всяких налогов добавили. Конечно я проголосую за Путина и Едро.
Да просто нет конкурентов...
Монополия ....
11.04.2019 14:12
- гость -
А почему Вы будете за них голосовать?! Понятно, что три другие партии и их кандидаты - это ЕР, только вид слева, но почему не поддерживаете Навального, Яблоко - неужели продолжаете верить тому, что пишет пресса и показывает ТВ?!
посмеялсо.
тоесть блевада какбы сообщает что вот если бы то надувалово было сейчас то рисовать более 55% будет конкретное палево, ага?
11.04.2019 14:21
месный
Это фейк 100%, Леваки не учли 10 млн. шпилькинских - значится их протеже и 50% не наберет...
11.04.2019 14:16
- гость -
11.04.2019 14:12
- гость -
А почему Вы будете за них голосовать?!
-------------------------------------------------------
Вот именно! После того!
90 % населения было против повышения пенсионного возраста. Власти об этом знали. И кто они после этого?
я думаю, что даже 146%-не мелочитесь
Шойгу начинают раскручивать..
11.04.2019 14:28
- гость -
После этого даже слов нет, чтобы прилично отозваться об этих 90%, продолжающих поддерживать своих гонителей...
"По данным опроса, Путин в десятки раз опережает каждого из потенциальных кандидатов"
И это правда, ибо без него страшно!!!
Не знаю как они опросы проводят. Я на незнакомые звонки не отвечаю и на улице не буду отвечать.
Путин набрал бы 55% голосов
--------------------------------
Враньё.
На ютубе за Путина была зачетная голосовалка под его новогодним поздравлением. 70 тыс. дислайков собрал великий вошьдь, и комментариев соответствующих столько же. Пока не отключили...