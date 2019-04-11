Военный переворот произошел в Судане

Президент страны Омар аль-Башир вместе с высокопоставленными лицами из своего окружения взяты под арест военными, совершившими государственный переворот, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

По неподтвержденной информации, группа военных совершила переворот в стране, отстранив президента Омара аль-Башира от власти и освободив со всех занимаемых постов. В ближайшее время ожидается официальное заявление армии страны по государственному телевидению и радио. Некоторое время назад в Хартуме началось закрытое заседание главного командования армии. На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника, полиция исчезла с улиц. Закрыт международный аэропорт Хартума.

Информация об аресте представителей руководства Судана поступает из Хартума. Сообщается о задержании руководителя президентской гвардии, экс-министра обороны Абдель Рахима Мухаммеда Хусейна. Арестованы также руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха, который ранее угрожал использовать "теневые батальоны" против протестующих.

Между тем местный негосударственный телеканал Al-Mashhad сообщает, что аль-Башир успел покинуть страну.

Отмечается, что на данный момент тысячи человек находятся на улицах Хартума. Основная масса сосредоточена у штаб-квартиры главного командования армии. Забастовка там продолжалась с субботы, 6 апреля.

По информации новостного портала Baj News, Военный совет Судана под руководством первого вице-президента страны, министра обороны Авада бен Ауфа готовится взять власть в стране сроком на один год.

Авад бен Ауф в конце февраля по указу аль-Башира был назначен на должность первого заместителя главы государства. В прошлом он возглавлял военную разведку страны и занимал пост замначальника генштаба, работал на дипломатических должностях после отставки в 2010 году. Возглавляет оборонное ведомство с 2015 года. Именно от него исходил призыв к силовым структурам страны не применять силу против протестующих, которые с 6 апреля проводят крупнейшую забастовку у штаб-квартиры главного командования ВС Судана.