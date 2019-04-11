Республика Алтай получит около 690 миллионов рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает региональное правительство.

Регион заключил соглашение с Росавтодором о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию данного национального проекта. Республике Алтай выделено из федерального бюджета порядка 690 миллионов рублей.

Сейчас завершается работа по подписанию аналогичных соглашений с органами местного самоуправления для своевременного проведения конкурсных процедур.

В рамках нацпроекта в 2019 году планируется привести в нормативное состояние 50 километров региональных дорог и порядка 8 километров дорог Горно-Алтайской агломерации.

В числе ключевых целей проекта – снижение смертности в результате ДТП, уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, а также снижение уровня аварийности.