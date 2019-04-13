Сеансы с поющими чашами. Фото предоставлено Денисом Димитриади

Взять и расслабиться – казалось бы, что может быть проще. Но когда в голове тысяча дел, на плечах сотни забот, расслабиться тяжело. Часто современному человеку не помогает ни алкоголь (привет быстрому и обманчивому эффекту), ни отдых на море (попробуй полноценно отдохнуть за 10 дней), ни даже сон (спать больше шести часов давно стало не модно). Вот массаж, йога – это уже ближе. И совсем близко – тибетские чаши. Их еще называют поющими. Они не просто расслабляют тело и мысли, их вибрации и музыка буквально перезагружают. Откуда мы знаем? Пробовали! А что не поняли сами, спросили у известного в Барнауле тренера по технике виброакустического массажа, представителя международной школы поющих чаш Sound Yoga в Сибири Дениса Димитриади.

Тибетские поющие чаши – это уникальный древний инструмент с историей в семь тысяч лет. Предки использовали его в религиозных целях и быту. Сегодня это лечебный инструмент, не имеющий никакого мистического или конфессионального подтекста. Действие он оказывает издаваемыми звуками и вибрацией.

Все чаши – индивидуальны. Даже у двух одного размера, из одного сплава (а они могут быть с серебром, золотом, медью, латунью, железом) звучание будет разным.

"Каждая чаша делается вручную, она кованая и на ее поверхности много мелких вмятин, сочетание которых дает свою неповторимую объемную акустику. Конечно, свой энергетический заряд несет и каждый металл. В чем эффект? Низкие звуки – это плотная сфера, жизнь, уверенность, опора. Высокие звуки – творчество, чувствование. Очень высокие – связь с подсознанием и интуицией", – рассказывает Димитриади.

На своих сеансах он, чередуя звучание, создает путешествие в потоке сознания, настраивает разные сферы на одну частоту. Чаша дает внутренний покой, ощущение целостности, осознание личности.

"Обретая ясное, видение себя, мы получаем способность отсекать все лишнее из своего проживания, справляться с отягощающими привычками, впуская в поток событий новые, более качественные и действительно несущие удовлетворение энергии. Приятное завораживающее звучание, уносящее нас за пределы обыденности", – говорит мастер.

Вспомните, как приятно слушать шум реки, шелестение листьев, пение птиц. Для тела и мозга эта та же пауза, когда можно восстановиться, зарядиться новыми жизненными силами.

Вибрация действует на тело как массажер без границ: она проходит через ткани, кости, активизирует межклеточный обмен веществ. Во время сеанса происходит снятие блоков в организме, расслабление зажатых мышц.

"Эффект моментальный. Чаша вводит в полутрансовое состояние, что помогает сразу же расслабиться, полностью перезагрузиться. Это так объемно, так глубоко, при этом мягко, естественно и гармонично. Пение чаш очищает пространство, расслабляет и гармонизирует наш разум, ум успокаивается и начинает работать эффективнее, уходят стрессы. Ты можешь понять ответ на давно тревоживший вопрос, выходишь за границы шаблонов, начинаешь смотреть на многое новым взглядом. Тонко, но отчетливо чувствуешь высшее я", – добавляет Денис Димитриади.

Чаша, как резонатор, стирает в нас шаблонные программы, настраивает внутреннее пространство на оптимальное звучание. Все тело звучит в едином потоке.

Но чаша чаше рознь. Сверхнизкие тона вызывают оцепенение, первородный страх, сверхвысокие – состояние паники, гиперактивности, истерики. А потому подбирать ее должен только мастер. Каждую из 20 чаш Дениса Димитриади, используемых в практике, и другие инструменты выбирали вручную в Непале у проверенных производителей. Кстати, инструменты можно купить.

И именно мастер должен определить, пение каких чаш нужно человеку.

"Перед индивидуальным занятием я обязательно общаюсь со своим гостем. Узнаю о его болезнях и проблемах, что беспокоит, что он хочет изменить", – добавляет Димитриади.

Кроме индивидуальных занятий, есть групповые, семейные, партнерские. Сеанс длится два – два с половиной часа. Противопоказаний почти нет, разве что тяжелая форма рака и первый триместр беременности. Пение чаш идет на пользу даже деткам и пожилым людям, помогает восстановлению после травм, инфарктов и инсультов.

Пытаться передать эти ощущения словами – все равно, что ходить в ботинках на толстой подошве по мягкому ковру. Попробуйте сами, мастер открыт к взаимодействию и предложениям по проведению корпоративов, выездных семинаров и обучению работе с тибетской чашей.

Денис Димитриади ответит на все ваши вопросы по телефону 8-983-106-78-10, через почтовый ящик denis.demogogov@yandex.ru, а также в соцсети "ВКонтакте" и "Инстаграме".