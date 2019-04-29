В жизни столько всего интересного и требующего внимания, что часто мы почти все свое время посвящаем делам. Мы настолько сильно хотим решить все как можно быстрее, что порой отказываемся от полноценного здорового сна.

А ведь именно этой составляющей нашей жизни посвящают книги, научные труды, его исследуют и изучают. Сон занимает треть нашей жизни. Если вы проживете 90 лет, 30 из них вы проспите. Немало, правда?

Жертвовать сном – не самая лучшая идея. Не лучше при этом не обращать внимания на такой важный нюанс, как кровать, матрас и постельное белье. Поверьте, вашему организму не все равно, в каких условиях вы отправляетесь в царство Морфея.

Именно поэтому компания "Комплект-мебель" постоянно совершенствует свой "сонный" ассортимент, заботясь о том, чтобы сон жителей региона был полноценным и являл собой залог здоровой и успешной жизни абсолютно каждого.

Спальня – как отражение индивидуальности

"На вкус и цвет товарищей нет", – гласит известная пословица. Кому-то нравится старая добрая классика, кто-то предпочитает модерн. Кто-то не засыпает без шика и уровня "премиум" вокруг, а кому-то нужен минимализм. Кому-то комфортно спать, развалившись на кровати 2 на 2, а есть те, кому и полуторки достаточно... Но всегда хочется, чтобы кровать гармонично вписывалась в антураж спальни и дома и удовлетворяла все потребности своего хозяина.

Компания "Комплект-мебель" готова предложить собственную коллекцию мебели для спальни, в которой предусмотрен дизайн разных стилей и направлений.

Аврора, Соломея, Амира, Домарис, Оливия... Каждая кровать, созданная в мастерской "Комплект-мебель", получает свое имя – соответствующее темпераменту и притягательному внешнему виду. Завершить образ вашей спальни помогут вместительные шкафы, прикроватные тумбы и фактурные комоды.

Его величество Матрас

Пожалуй, главный акцент любой спальни – это матрас. Сегодня он является не просто обязательным приложением к спальному месту, а самостоятельным, динамично развивающимся продуктом, над созданием и совершенствованием которого трудятся многие умы именитых производителей.

Главный технолог компании "Комплект-мебель" все новинки матрасов тестирует сам. Свой собственный матрас он переделывает каждые полгода. И это – показатель отношения к своей работе.

Здесь главное – индивидуальный подход к клиентам, работа с обратной связью, любовь к самому процессу создания. Поэтому, в соответствии с желаниями и потребностями своих заказчиков, "Комплект-мебель" дорабатывает имеющиеся модели матрасов и разрабатывает абсолютно новые.

Главная гордость компании – безусловная инновация для Алтайского края – пенные матрасы. Здесь использованы многолетние знания компании о пенополиуретане. Качественным пружинным матрасом сегодня уже никого не удивить, а вот пена в сочетании со знаниями, опытом и тягой к новому, дает огромное поле для творческой деятельности. Пенные матрасы обладают рядом неоспоримых преимуществ: гипоаллергенность, отсутствие скрипа, высокая воздухопроницаемость, терморегуляция во время сна и другие.

Такие матрасы уже несколько лет пользуются большой популярностью в центральной части России. В Алтайском крае это пока новинка.

#Спите_не_скрипите – уже ставший популярным слоган-хештег, который компания использует на своих страницах в соцсетях.

Штрихи, которые создают настроение

Показателем стиля и вкуса своего хозяина, а также гарантом всегда прекрасного настроения станут ортопедические подушки, широкая линейка постельного белья и авторская коллекция итальянских ковров с высоким содержанием хлопка.

Образ спальни должен быть завершенным.

Незначительных мелочей не существует.

"Комплект-мебель"

г. Барнаул

ТЦ "Алтай", пр. Космонавтов, 6В

ул. Власихинская, 208

Телефон: +7 (3852) 99-15-05

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