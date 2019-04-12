Мероприятие соберет на одной площадке ведущих российских разработчиков систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом. Оно будет интересным и полезным для инженеров и проектировщиков, специалистов по монтажу, инсталляторов, профессионалов по продажам и закупу оборудования систем безопасности и противопожарной защиты.

Свои разработки представят ведущие производители отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани. Гостей ждут новинки, а также проверенные временем решения, с которыми можно будет познакомиться "вживую".

Спикерами форума станут представители таких компаний, как NOVIcam, ООО "А7", NIKOMAX+TLK, "OPTEX", "Сибирский арсенал", OPTIMUS, MACROSCOP, "TEKO", "Си-норд", Gigalink, "ТРОМБОН", "CTA"*.

Формат мероприятия предполагает выступление нескольких производителей систем безопасности в виде презентаций, демонстрации возможностей и конкурентных преимуществ. В перерывах между выступлениями гости семинара смогут в неформальной обстановке пообщаться с представителями производителей, а в завершение мероприятия состоится розыгрыш ценных призов и подарков.

Программа мероприятия:

День 1 (16.04.19)

09:00-10:30 – NOVIcam. Видеонаблюдение и домофония. Усиление сотовой связи.

10:45-11:45 – Новые продукты компании ООО "А7", системы ОПС (бывший Арсенал Безопасности Омск).

12:00-12:30 – Обед.

12:30-13:30 – NIKOMAX+TLK – надежная СКС для самых важных объектов.

13:45-14:45 – Optex. Технологии защиты протяженных периметров и средней зоны. Примеры решений.

15:00-16:30 – Построение системы речевого оповещения на основе СПИ "ВЕТТА-2020"* (Сибирский Арсенал).

17:00 – Розыгрыш призов и вручение сертификатов.

День 2 (17.04.19)

09:00-10:30 – Optimus. Системы видеонаблюдения. Профессиональная линейка Optimus IP-Starvis* для проектных решений.

10:45-11:45 – Macroscop. Современные системы видеонаблюдения: тренды и решения

12:00-12:30 – Обед.

12:30-13:30 – Проводная пожарная адресная система "Астра-А" на базе ППКОП серии Pro. Охрана квартир и коттеджей с помощью комплекта беспроводной облачной сигнализации Security Hub 2.0* с отображением на мобильном телефоне IOS и Android" (ТЕКО).

13:45-14:45 – "Си-Норд". Новые возможности охранного предприятия. MyTech*.

15:00-16:30 – GIGALINK. Полезное активное сетевое оборудование.

Организатор: компания "Системы видеонаблюдения", sv22.ru

Участие бесплатное

Требуется предварительная регистрация https://sv22.ru/company/news/sovremennye_sistemy_bezopasnosti_2019/

Подробности по тел.: (3852) 590-090

Дата мероприятия: 16.04.19 – 17.04.19

Место проведения: Барнаул, пр. Ленина, 57 , гостиница "Центральная", конференц-зал.

*НОВИкэм, А7, Никомакс+ТиЭльКей, Оптекс, Оптимус, Мекроскоп, Гигалинк, БЕТТА, Оптимус АйПи-Старвис, Секьюрити Хаб, МайТек – прим. ред.