Глава алтайских единороссов, председатель регионального Заксобрания Александр Романенко примет участие в чиновничье-народном субботнике в парке "Изумрудный".

В пресс-службе партии уточнили, что в мероприятии планируют принять участие порядка 600 человек. В мэрии Барнаула прогнозируют до 1000 человек.

Кроме Александра Романенко на субботник выйдут депутаты городского и краевого уровня, причем не только от партии "Единая Россия", но и других.

Организаторами выступила группа общественников, которая пригласила к участию губернатора Алтайского края Виктора Томанко и главу города Сергея Дугина. По информации портала Amic.ru, оба сейчас рассматривают это предложение и, возможно, согласятся.

Субботник пройдет 20 апреля.