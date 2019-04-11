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"Сколько бородатых мужчин в этом зале": как "Руки Вверх" выступили в Барнауле

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Самый искренний концерт Сергея Жукова, на котором он поделился воспоминаниями, прошел в Барнауле

"Руки Вверх" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

10 апреля 2019 года при поддержке "Русского Радио Барнаул" в столице Алтайского края прошел концерт группы "Руки Вверх". Билеты на выступление группы начали скупать еще в начале года, наблюдался настоящий ажиотаж. Корреспондент ИА "Амител" отправился туда, чтобы поделиться эмоциями об увиденном с читателями.

В эту среду возле "Карандин-Арены" города Барнаула творилось что-то невероятное. Парковка была переполнена автомобилями, причем, казалось, о правилах выезда забыли все. Фанаты собирались толпами у здания за несколько часов до концерта. Очередь из молодых школьниц, их матерей, возможно, даже молодых бабушек и их супругов растянулась на десятки метров. К их сожалению, организатор объявил, что вход будет осуществляться с другой стороны и сотни человек, толкаясь и сбивая друг друга с ног, помчались вдоль здания – так сильно жители Барнаула ждали любимую группу.

Двери Ледового дворца открылись за час до концерта. Самые ярые фанаты Сергея Жукова пробились поближе к сцене, чтобы быть рядом с артистом. Целый час переполненный зал ждал своего кумира. А в это время корреспондент ИА "Амител" общался с фанатами группы "Руки Вверх":

"Я фанат группы с 90-х годов – школу закончила в 1997. Моя любимая песня – "Крошка моя". На этот концерт билет подарил мне мой муж на день рождения. При этом моей дочери сейчас 12 лет и она тоже слушает "Руки Вверх", – смеясь рассказала жительница Барнаула Наталья Лиморенко. Рядом пританцовывала группа школьниц: "Мы любим все песни Жукова. Надеемся попасть к нему в гримерку!" Позади них взрослый мужчина обнимал свою спутницу и напевал: "Потому что есть Алешка у тебя..."

Пожалуй, такое сегодня редко где можно увидеть, единство сразу нескольких поколений: в первом ряду стояла девочка десяти лет, а рядом с ней мужчина лет сорока, и все с одинаковым нетерпением ожидали начала дискотеки.

Наконец фоновая музыка утихла и через несколько секунд тишины колонки "взорвались", фанатки завизжали и на сцене появился Сергей Жуков: "Как много бородатых мужчин в этом зале! Знаете, почему на мои концерты ходят мужчины? Они знают, что на концерт придут самые красивые девчонки города! Огромное количество пар познакомилось на концерте "Руки Вверх"!" 

Во время концерта Сергей Жуков общался с залом и шутил: "Мы любим людей, которые сидят на концертах "Руки Вверх", больше, чем танцпол". Через паузу: "Моя шутка дошла до трибун? Как можно сидеть на концерте "Руки Вверх"?

Жуков постоянно обращался к воспоминаниям о прошлом: "Помните, как раньше – вытаскиваешь колонку из окна на улицу и танцуешь... Мы были проще, времена были проще. Все было очень душевно".

Во время исполнения медленных композиций зрители грустили вместе с певцом и зал освещался тысячами огоньков экранов гаджетов. А когда играла зажигательная песня – в зале начинался, как выразился один из фанатов, "полный расколбас".

Подарком для гостей мероприятия стало выступление группы "Отпетые мошенники". Были исполнены любимые песни – артисты напомнили, что девушки бывают разные, также продемонстрировали навыки битбокса. Восторгу зрителей не было предела.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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