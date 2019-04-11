Башенный кран упал на строительной площадке на улице Власихинская в Барнауле днем в четверг, 11 апреля. Об этом сообщает паблик "Барнаул22".

"Сегодня около 14:40 упал кран на строящемся объекте по адресу Власихинская, 168. Находился ли в кабине машинист, неизвестно", – сообщает один из подписчиков сообщества.

На этом месте строится автоцентр.

В МЧС пока не сообщают детали происшествия.