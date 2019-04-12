Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев обратится к министру культуры Владимиру Мединскому по судьбе памятника зодчества начала XX века – заброшенному ликеро-водочному заводу в Змеиногорске.

"У нас будет министр культуры Владимир Мединский (на одном из заседаний в Госдуме, – прим. ред.), я этот вопрос внес, чтобы ему задать. А потом еще на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко подниму этот вопрос. Работы там очень много, фантастические средства надо вложить, но это наша история, реперные точки, на которых зиждется наша культура", – сообщил Терентьев журналистам после партийной конференции в четверг, 11 апреля.

Завод, теперь уже бывший, – архитектурный ансамбль начала XX века, памятник градостроительства и культуры регионального значения. Здание было приватизировано в начале 90-х. Оно перестало работать после банкротства "Алтайспиртпрома" в 2014 году. Здания комплекса находятся в аварийном состоянии. В 2018 году там произошел пожар. За зданием никто не следит и не ремонтирует его.