Военные взяли власть в Судане и ввели чрезвычайное положение

Министр обороны Судана Аван бед Ауф в четверг, 11 апреля, заявил в эфире телеканала Al Jazeerа, что вводит в стране режим чрезвычайного положения, сообщает телеканал "360".

Кроме того, бед Ауф заявил, что именно по его приказу был арестован президент Судана Омар аль-Башир.

"Я объявляю о смене режима и об аресте его главы. Режим по-прежнему не работает, поэтому принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной", — отметил он.

Армия Судана подчинилась приказу министра обороны и объявила об отстранении президента от власти. Кроме того, со свержением главы государства в Судане приостановила свое действие Конституция.

Вместе с президентом отставку получили и все действующие органы власти, в том числе парламент.

Суданские военнослужащие на местном телевидении также заявили, что закрывают на сутки воздушное пространство над страной.