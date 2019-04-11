Военные взяли власть в Судане и ввели чрезвычайное положение

Министр обороны Судана Аван бед Ауф в четверг, 11 апреля, заявил в эфире телеканала Al Jazeerа, что вводит в стране режим чрезвычайного положения, сообщает телеканал "360".
Кроме того, бед Ауф заявил, что именно по его приказу был арестован президент Судана Омар аль-Башир.
"Я объявляю о смене режима и об аресте его главы. Режим по-прежнему не работает, поэтому принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной", – отметил он.
Армия Судана подчинилась приказу министра обороны и объявила об отстранении президента от власти. Кроме того, со свержением главы государства в Судане приостановила свое действие Конституция.
Вместе с президентом отставку получили и все действующие органы власти, в том числе парламент.
Суданские военнослужащие на местном телевидении также заявили, что закрывают на сутки воздушное пространство над страной.
Комментарии
ну что? ожидаем поддержку дяди Сэма?
там есть что схавать для "поддержки" демократии во всем мире ...
Полезные ископаемые Судана:
нефть, природный газ, золото, серебро, хромит, асбест, марганец, гипс, слюда, мрамор, цинк, железо, уран, медь, каолин, кобальт, гранит, никель и олово.
https://otvet.mail.ru/question/69706014