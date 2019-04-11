Захарова назвала "рукой демократии" задержание Ассанжа в Лондоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Рука демократии сжимает горло свободе", – написала Захарова.

Ассанжа задержали в четверг днем, 11 апреля, прямо в посольстве Эквадора в Лондоне. Посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где Ассанж и был арестован.

Британская полиция задержала Ассанжа после того, как Эквадор принял решение отказать ему в политическом убежище.

В заявлении полиции говорится, что Ассанж был взят под стражу в полицейском участке, где будет находиться до тех пор, пока его не доставят в суд.

Джулиан Ассанж скрывался в здании посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об укрытии основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в Штаты, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.