Россияне теперь смогут получать детские выплаты по месту проживания

Депутаты Госдумы в четверг, 11 апреля, в окончательном чтении приняли законопроект об упрощении процедуры получения выплат за первого и второго ребенка, сообщает РАПСИ.

Теперь россияне смогут получать детские выплаты по месту проживания. Согласно документу, родители теперь обязаны оповестить об изменении места жительства сотрудников социальной защиты. А те, кто получают пособия за второго ребенка, еще и подать соответствующее заявление в местные органы Пенсионного фонда.

Поправки будут внесены в закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Раньше россияне могли получать детские выплаты только по месту регистрации. Однако это противоречило статье 20 Гражданского кодекса России, по которой местом жительства гражданина является место, в котором он постоянно или чаще всего проживает.