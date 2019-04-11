Министр обороны Украины пообещал пройти под Крымским мостом

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил на Киевском форуме по безопасности, что страна все равно будет осуществлять проход через Керченский пролив, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, поскольку, если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и нашей территории", – заявил Полторак.

По его словам, военные корабли Украины осуществят проход через Керченский пролив тогда, когда будут готовы: "Проходить мы будем тогда, когда получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так".