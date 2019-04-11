Крушение истребителя США F-35A, который принадлежит ВС Японии, способен представлять серьезную угрозу для Вашингтона, сообщает Nation News со ссылкой на материал американского издания War is Boring.

Высокотехнологичный истребитель упал в 84 милях от восточного побережья префектуры Аомори в Тихом океане во вторник, 9 апреля. Авторы статьи отмечают, что власти США опасаются, что самолет обнаружат военно-морские суда Китая или России, которые патрулируют район.

В материале приводятся слова экс-сотрудника Комитета по международным отношениям Сената Штатов Тома Мура. Он считает, что Пекин и Москва сделают все возможное, для того чтобы заполучить остатки истребителя.

Генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Детпул также опасается, что Китай и РФ заполучат упавший истребитель, что, по его мнению, способно стать настоящим кошмаром, и будущее американской авиации завершится еще до его начала.

Отмечается, что Пекин и Москва располагают всеми возможностями, для того чтобы найти упавший F-35A и получить доступ к "сокровищнице секретов о самой дорогой системе вооружений".