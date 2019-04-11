Рогозин предложил запускать в космос заслуженных учителей

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о планах ввести премирование полетом в космос в отношении выдающихся граждан России, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Мы пойдем на премии, будем не за деньги возить, а за уникальные достижения. Уникального ученого, уникального гражданина России, учителя", – сказал Рогозин на пресс-конференции в Москве.

Отмечается, что в США в 1984 году был объявлен конкурс "Учитель в космосе". Его победителем стала американская учительница Криста Маколифф. Спустя два года она вошла в состав экипажа американского шаттла "Челленджер", полет которого закончился катастрофой, унесшей жизни всех членов экипажа.