В Бурятии родственники скончавшегося в больнице пациента обвиняют врачей в том, что они заперли его в подсобном помещении, когда мужчина был уже при смерти, пишет местное издание "Номер один".

В больнице отмечают, что мужчину, которого привезли с двусторонней пневмонией, временно определили под замок в маленькое помещение, где нет ручки на окне – чтобы не убежал. Причем в помещении также нет ни туалета, ни раковины – чтобы уж точно не убежал.

40-летнего пациента доставили в больницу с двусторонней пневмонией. Как рассказали свидетели, за несколько часов до смерти мужчина ходил по больнице в поисках врача.

"Каждую минуту Володе становилось хуже, по голосу чувствовалось, что ему тяжело, а он не получал должного лечения", – рассказала сестра умершего.

Поиски врача медперсонал расценил как неадекватное поведение, и мужчину силой заперли в тесную каморку. Отмечается, что о пациенте врачи не вспоминали, пока больного не пришел навестить отец. Мужчина потребовал, чтобы его отвели в палату, где находится сын. В итоге оказалось, что пациент в подсобке, ключи от которой долго не могли найти и поэтому замок решили срезать болгаркой.

Тело мужчины лежало на полу душного и тесного помещения. При этом врачи утверждают, что больной был в подсобке всего пять минут. Родственники утверждают, что он находился там несколько часов.

Вскрытие показало, что мужчина умер от отека легких. Родные умершего мужчины направили заявление в прокуратуру. Также они обратились в Следственный комитет, Минздрав и Росздравнадзор с просьбой разобраться в этом деле. Родственники считают, что врачи не только проявили преступную халатность, но и незаконно лишили человека свободы.