Помощник скончавшегося неделю назад депутата найден мертвым в Госдуме

Через шесть дней после кончины депутата Госдумы Николая Ковалева смерть настигла и его помощника Сергея Шамарина, тело которого нашли прямо в кабинете в здании нижней палаты парламента, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что Шамарин скончался в четверг, 11 апреля, в своем кабинете. Источник агентства не смог назвать причину смерти.

ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что тело Шамарина было обнаружено сегодня утром. "Они долго работали вместе, это его давний товарищ", — сказал источник, говоря о дружбе Шамарина и Ковалева.

Сообщается, что на момент смерти Шамарину было 62 года

Напомним, Николай Ковалев умер 5 апреля в возрасте 69 лет после продолжительной болезни. Федеральную службу безопасности он возглавлял с 1996 по 1998 год. В Госдуме он в разное время возглавлял комиссии по борьбе с коррупцией и по контролю за доходами депутатов, а также комитет по делам ветеранов. Всего генерал избирался депутатом пять раз.