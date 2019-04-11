В Алтайском крае по факту падения из окна жилого дома в городе Барнауле полуторагодовалой девочки проводится доследственная проверка, сообщает региональный СК.

В четверг днем, 11 апреля, из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома выпала полуторагодовалая девочка. С телесными повреждениями в тяжелом состоянии ребенок доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту проводится доследственная проверка. Предстоит выяснить обстоятельства, при которых девочка была оставлена без присмотра, несмотря на то, что в квартире находились ее родственники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.