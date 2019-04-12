Существенное потепление ожидается в Алтайском крае на предстоящих выходных – местами температуры воздуха поднимутся до +25 градусов.

Как сообщает алтайский Гидрометцентр, если в пятницу в регионе будет +13…+18 градусов, то уже в субботу местами по краю будет +23 градуса.

В воскресенье, 14 апреля, температура +18…+23 градуса ожидается в большинстве районов Алтайского края. Холоднее ожидается на севере, где будет +13…+18 градусов.

В пятницу и субботу в регионе будет без осадков, 14 апреля, в воскресенье, в отдельных районах края ожидается дождь, местами по югу – гроза.

Также в ближайшие дни в регионе ожидается весьма ощутимый ветер с порывами до 14-17 метров в секунду.