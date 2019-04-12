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Волной тепла под +25 градусов накроет Алтайский край на выходных

, ИА "Амител"
При этом в регионе прогнозируют весьма ощутимый ветер
В воскресенье местами в регионе и вовсе ожидаются грозы / Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

В воскресенье местами в регионе и вовсе ожидаются грозы / Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

Существенное потепление ожидается в Алтайском крае на предстоящих выходных – местами температуры воздуха поднимутся до +25 градусов.

Как сообщает алтайский Гидрометцентр, если в пятницу в регионе будет +13…+18 градусов, то уже в субботу местами по краю будет +23 градуса.

В воскресенье, 14 апреля, температура +18…+23 градуса ожидается в большинстве районов Алтайского края. Холоднее ожидается на севере, где будет +13…+18 градусов.

В пятницу и субботу в регионе будет без осадков, 14 апреля, в воскресенье, в отдельных районах края ожидается дождь, местами по югу – гроза.

Также в ближайшие дни в регионе ожидается весьма ощутимый ветер с порывами до 14-17 метров в секунду.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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