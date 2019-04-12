Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 133,5 квадратного метра продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в сосновом бору в Барнауле за 11,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Планировка – две спальни, гостиная, кухня, в которой установлена ванна и душевая кабина (сауна). Имеется отдельный гостевой санузел.

Также в квартире есть две лоджии, одна из которых с ротанговой мебелью.

Территория дома огорожена, имеются шлагбаумы и круглосуточная охрана. Дети могут гулять во дворе самостоятельно. На территории расположены фонтан, зона барбекю и отдыха, спортивная площадка, много игровых комплексов и качелей.