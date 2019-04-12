На основе информации о продажах за первый квартал 2019 года подготовлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок, сообщает "Автостат".

Первое место занял KIA Rio. За год спрос на него упал на 20%. Автомобиль в автосалонах приобрели в общей сложности 22,3 тысячи человек.

Почти на четверть меньше составили продажи кроссовера Hyundai Creta – 16,8 тысячи экземпляров (+6% от результатов аналогичного периода 2018-го).

В топ-3 с небольшим отставанием вошел Hyundai Solaris – 14,2 тысячи автомобилей (-2%).

Преодолеть планку в 10 тысяч купленных новых машин удалось также Volkswagen Polo с показателем 11,8 тысячи штук, что на 2% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Остальные популярные у россиян модели расположились в таком порядке: Renault Duster (8,3 тыс. шт.; -19%), Toyota Camry (8,3 тыс. шт.; +37%), Skoda Rapid (8 тыс. шт.; -1%), Renault Logan (7,9 тыс. шт.; +11%), KIA Sportage (7,7 тыс. шт.; +1%) и Volkswagen Tiguan (7,3 тыс. шт.; 0%).