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Останки нового вида человека нашли на Филиппинах

, ИА "Амител"
Homo luzonensis жили свыше 65 тысяч лет назад
Во время археологических раскопок в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон нашли останки трех людей / Фото: pixabay.com

Во время археологических раскопок в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон нашли останки трех людей / Фото: pixabay.com

Во время археологических раскопок в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон нашли останки трех людей, живших как минимум 67 тысяч лед назад, сообщает nplus1.ru со ссылкой на Nature.

Во время исследования находки ученые сделали вывод, что это новый вид, ранее не встречавшийся. Его назвали Homo luzonensis.

Его отличает совмещение в себе характерных черт австралопитеков, парантропов и современного человека.

К таким результатам исследователи пришли, изучив фрагмент бедренной кости, по две фаланги пальцев рук и ног и семь коренных зубов.

Последние были похожи на зубы современных людей, но отличались размером – они были очень маленькими, что наталкивает антропологов на вывод, что и сам человек был меньше современного.

Устройство фалангов пальцев больше похожи на соответствующие кости австралопитеков.

Чтобы лучше воссоздать внешний облик этого вида археологи продолжают раскопки в поисках новых останков.

Эксперты высказывают гипотезу, что вымершие люди добрались до отдаленного острова и развивались там по особому пути, приобретя некоторые примитивные черты.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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