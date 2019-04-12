Telegram подключил к тестовой версии блокчейн-платформы TON ограниченное количество профессиональных команд, связанных с транзакциями криптовалюты, сообщают "Ведомости".

В их число вошли несколько российских компаний. Они отметили высокую скорость обработки переводов.

Ранее Telegram анонсировал создание TON, который будет проводить транзакции быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum.

Предполагается, что для этого будет использоваться криптовалюта Gram и интегрированный с приложениями Telegram кошелек. Команда Дурова ожидает, что он станет самым распространенным в мире.

Полноценный запуск тон запланирован на 31 октября 2019 года.