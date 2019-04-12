Британский актер Иван Реон станет специальным гостем фестиваля поп-культуры Comic Con в Санкт-Петербурге, сообщает сайт мероприятия.

Он выступит перед публикой 18 и 19 мая, а также раздаст автографы и сфотографируется с поклонниками.

Иван Реон наиболее известен российской публике ролью коварного, жестокого и кровожадного Рамси Сноу – незаконнорожденного сына лорда Болтона в "Игре престолов", а также стеснительного Саймона Беллами, обладающего сверхспособностью становиться невидимым в "Отбросах".

Comic Con пройдет с 17 по 19 мая в выставочном комплексе "Ленэкспо". Организаторы анонсируют премьеры из мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, комиксов, аниме и манга.