Директора двух алтайских аптек закупали лекарства за откат в 1%

В Алтайском крае завершено расследование уголовных дел в отношении двух директоров Усть-Калманского и Баевского филиалов АКГУП "Аптеки Алтая", которые обвиняются в получении взяток, сообщает региональный СК.

По данным следствия, в 2014 году директор филиала аптеки в Усть-Калманском районе, действуя от лица организации, приобретала у одного из ООО лекарственные и косметические средства, изделия медицинского назначения и различные добавки к пище.

"В этой связи ООО имело заинтересованность в продолжении данных взаимоотношений и его представитель предложила директору аптеки взятку в виде денег в сумме около 1% от стоимости поставляемых по договору товаров за принятие юридически значимых решений по своевременной и беспрепятственной приемки поставленных товаров", — говорится в сообщении ведомства.

С 2014 по 2017 год женщина через посредника получила от представителей фирмы-поставщика денежные средства в общей сумме более 34 тысяч рублей.

Аналогичным способом директор АКГУП "Аптеки Алтая" в Баевском районе получила с 2013 по 2017 год взятку через посредника в размере более 189 тысяч рублей.

Уголовные дела направлены в суд.