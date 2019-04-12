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Минск остановит нефтепровод "Дружба" после слов Лукашенко о России

, ИА "Амител"
"Нефтепровод необходимо было закрыть на ремонтные работы еще полтора года назад", - отметил вице-премьер Беларуси
До конфликта 'Дружбу' планировалось ремонтировать без отключения / Фото: neftianka.ru

До конфликта "Дружбу" планировалось ремонтировать без отключения / Фото: neftianka.ru

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявил о необходимости закрыть на ремонт несколько участков нефтепровода "Дружба", проходящего по территории страны, сообщает БелТА.

Ремонт "Дружбы" затеяли после слов президента Беларуси Александра Лукашенко об "обнаглевшей" Москве, которая "выкручивает руки" Минску. Он также заявил, что необходимо что-то противопоставить Москве в ответ на ограничения на экспорт овощей и фруктов. "Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте", — поручил Лукашенко.

"Действующий нефтепровод, который проходит по территории Беларуси, функционирует, но нуждается в дополнительном регламентном обслуживании, потому что эксплуатируется длительное время. Были определенные выводы наших инженеров и технических сотрудников, что этот нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы еще полтора года назад", — отметил Петришенко после совещания с участием Лукашенко.

Он пояснил, что в то время было принято решение не подводить партнеров, а предпринимать меры в процессе функционирования нефтепровода, чтобы не закрывать определенные участки. Сейчас дело обстоит уже иначе. 

"Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть", — подчеркнул Петришенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, сколько времени может понадобиться на необходимые ремонтные работы, вице-премьер сказал, что соответствующие выводы должны сделать инженеры и технические работники, которые занимаются эксплуатацией трубопровода.

"В зависимости от того, какие элементы, узлы, агрегаты необходимо обслужить. Специалисты должны провести активные консультации для того, чтобы нефтепровод функционировал не в ущерб природе нашей страны и все законтрактованные поставки были осуществлены", — заключил Петришенко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может согласиться с заявлением Лукашенко, который заявил, что Москва "выкручивает руки" Минску. "Никакие санкции Россия не вводит", — заявил Песков, говоря об ограничении на экспорт овощей и фруктов.

Нефтепровод "Дружба" был построен в 1964 году, его протяженность составляет 8,9 тыс. км, из них 3,9 тыс. км — на территории России. Нефтепровод начинается в городе Альметьевск в Татарстане, затем проходит через Самару, Брянск и белорусский Мозырь, где разветвляется на два участка. Первый направлен в Польшу и Германию. Второй идет на Украину, где в Бродах разветвляется на три участка — в Чехию, Словакию и Венгрию. Прокачка по "Дружбе" в последнее время составляла около 50 млн тонн нефти в год.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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