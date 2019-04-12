Уголовное преследование Антона Ангела в связи "враждебными по отношению к евреям" мемами прекращено в связи с декриминализацией статьи, сообщает "Медиазона".

Общественник, член партии ЛДПР в Заринске 33-летний Ангел стал фигурантом уголовного дела летом 2018 года. Его обвиняли в репосте материалов экстремистского содержания.

Поводом стали некоторые репосты картинок с материалами о деятельности сионистов (сионизм — это форма расизма и расовой дискриминации, определена ООН и международными организациями).

Эксперт дал заключение, что они содержат враждебное отношение к группе лиц по их принадлежности к евреям.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, частично декриминализирующий статью об экстремизме. Его приняла Дума и одобрил Совфед.

Закон предполагает, что следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, которые впервые преступили закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Сначала нарушителя будут привлекать к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать лишь в случае рецидива.