Среда, 17 Апрель, 10:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,24
€ 72,65
Обь
227см -18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней

, ИА "Амител"
"Жилфонд" приглашает всех желающих на бесплатные курсы

В программе курсов  много уникальной информации. Эксперты "Жилфонда" поделятся своими авторскими методиками успешных продаж недвижимости.

Темы курсов:

  • Рынок недвижимости Барнаула сегодня. Аналитика рынка – новостройки, вторичное жилье, загородная недвижимость, земельные участки.
  • Технология покупки недвижимости. Эффективный подбор варианта, преимущества для клиентов "Жилфонда".
  • Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Ипотека: обзор предложений банков. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен.
  • Как быстро и дорого продать недвижимость? Маркетинг объекта недвижимости.
  • Юридические основы проведения сделок.
  • Как зарабатывать на рынке недвижимости?

Записаться на курс сегодня можно совершенно бесплатно. Авторы курса – профессионалы самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка. По итогам курсов будет выдан сертификат. Более того, пройдя курс "Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней", лучшие выпускники смогут выбрать место в одном из офисов компании.

Добиться успеха в "Жилфонде" – реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста.

В связи с открытием пятого офиса в Барнауле, компании нужны новые грамотные специалисты.

Обучение проводится бесплатно.

Агентство недвижимости "Жилфонд"
Место проведения курсов: ул. Малахова, 119
Продолжительность обучения: 5 дней.
Начало занятий: 22 апреля 2019 года.
Время проведения: с 17:00 до 20:00.
Тел.: 8 (3852) 20-14-14
Количество мест ограничено
Записаться на курс
Новости компании
Все новости
Вконтакте
Facebook
Instagram
Одноклассники

О компании: "Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Регистрационное свидетельство  № 8680 от 6 февраля 1997 года. Лицензия на риелторскую деятельность под номером 058/97 от 18 марта 1997 года. Компания насчитывает 74 офиса в Новосибирске, Бердске, Барнауле, Сочи и Томске. В агентстве работают более тысячи сотрудников. Действительный член Российской гильдии риэлторов, Новосибирской ассоциации риэлторов и Союза риэлторов Барнаула и Алтайского края. Победитель в номинации "Самое надежное агентство недвижимости" по итогам конкурса "Ключевая премия 2018". Дипломант Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России" в номинации "Услуги для населения". Агентство недвижимости года – 2018, по результатам конкурса "Народная премия НГС". Лидер продаж по итогам I квартала 2017 года в рейтинге Банка ВТБ (ПАО). Лучшая брокерская организация на рынке ипотечного кредитования, по данным ежегодного Национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2017. Обладатель золотой медали межрегионального конкурса "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2017". Топ-партнёр Сбербанка по итогам 2017 года. Лидер ипотеки среди агентств недвижимости России в рейтинге Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Платиновый партнёр Сибирского банка Сбербанка России по итогам 2016 года. Лучший работодатель среди агентств недвижимости России по итогам 2015 и 2016 годов, по данным рейтинга компании HeadHunter.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
09:52
Транзит через поселок Солнечная поляна в Барнауле разгрузят новой дорогой 1
09:33
Число страдающих ожирением россиян выросло вдвое 6
09:24
Жительница Алтая перевела мошенникам 160 тысяч рублей за оформление кредита 2
09:12
Зеленский раскритиковал требования Порошенко об условиях дебатов 0
09:01
Мебель в дом: как выбрать правильно 0
09:00
Как стать специалистом по недвижимости за 5 дней 0
08:57
"Ъ": Валентина Матвиенко может покинуть Совет Федерации 4
08:42
Историка выгнали из студии Первого канала за крайний цинизм 9
08:27
Итальянская весна без выезда из Сибири: где провести майские праздники 0
08:23
Что нужно сделать, чтобы опломбировку счетчика в новом доме провели быстрее 0
08:16
Новая награда появится в Алтайском крае 0
08:01
Бизнесу нужны деньги: как их получить в режиме "здесь и сейчас" 0
07:50
Депутат рассказал, чем грозит приватизация предприятия детского питания "Модест" 2
07:43
Вытягивает деньги или заботится: как понять, что стоматологу можно доверить зубы 1
07:34
Власти намерены при продаже сохранить контроль над аэропортом Барнаула 12
07:22
20 тысяч абортов в год делают жительницы Алтайского края 8
07:15
Личный кабинет БГЭС: как оплатить электроэнергию не выходя из дома 1
07:03
Квартиру с отделкой венецианской штукатуркой продают в Барнауле за 10,8 млн руб. 5
07:01
Польза в кубе: очистить пространство, поддержать нуждающихся и помочь природе 0
06:48
О менталитете, сервисе и отдыхе в Горном Алтае с владельцем "Империи туризма" 4
06:32
Студентка-архитектор: как выглядит первая красавица России 1
06:17
Дождь, гололед и сильный ветер обещают в Алтайском крае 17 апреля 0
06:01
Почти 200 млн рублей задолжали жители Алтайского края за вывоз мусора 5
05:28
В Новосибирске без вести пропал 10-летний мальчик 0
04:10
Названа причина массовой драки на турнире по джиу-джитсу 0
03:58
Макрон поручил восстановить Нотр-Дам-де-Пари за пять лет 0
02:58
"Нуреев" Серебренникова собрал три "Золотых маски" 0
01:56
Названы характеристики и особенности PlayStation 5 0
00:44
Ученые впервые напечатали на 3D-принтере живое сердце 1
23:51
Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах во втором чтении 0
23:26
Прибыль российских банков выросла в 1,7 раза 1
23:08
В Санкт-Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову 0
22:47
В Новосибирске ищут женщину, гулявшую с ребенком на поводке 3
22:20
Мэрия Горно-Алтайска продает четыре машины и прицеп 1
22:01
Honda насмерть сбила 10-летнего ребенка в Барнауле 3
21:45
После пожара люди скупают книги Гюго "Собор Парижской Богоматери" 0
21:28
"Автонет" опроверг введение платы за проезд перекрестков 2
21:01
"Дегенераты": правнук Сталина возмутился оправданием репрессий 5
20:40
Facebook и Twitter предупредили об угрозе блокировки в России 2
20:29
Макгрегор оценил, как Овечкин нокаутировал Свечникова 0
20:09
Суд обязал Россию выплатить "Укрнафте" $44 млн за Крым 2
19:46
Опрос: Зеленский опережает Порошенко в президентском рейтинге 0
19:25
Варвару Караулову отпустили из колонии по УДО 0
19:08
Коротко о главном: мусорный тариф, министерский футбол и трасса Бийск – Абакан
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 апреля
18:43
Тяжелобольного младенца увезли спецбортом из Новосибирска в Москву 1
18:22
В Алтайском крае отремонтируют 200 дорог почти на 6 млрд рублей 2
18:08
Сын-школьник уральского мэра заработал за год 409 тысяч рублей 3
17:49
Безработный заринчанин попал под дело за предложение взятки сотруднику ГИБДД 1
17:32
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама 22
17:24
Бывшего главного инженера госпредприятия судят в Бийске за крупные взятки 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.