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Отправляемся в Таиланд: что посмотреть и чем себя занять

, ИА "Амител"
Одна из самых популярных для туристов стран Юго-Восточной Азии готова подарить вам незабываемый отдых

Каждый год жители Алтайского края задумываются о том, где провести свой отпуск или детские каникулы. Ведь приближающееся лето – тот самый сезон, когда совершаются все интересные поездки. Главный вопрос, который возникает у планирующих отдых: куда же поехать? В первую очередь нужно определиться с суммой, которую вы готовы и способны потратить. Именно с этого следует начинать планировать свое будущее путешествие.

По результатам опросов, проведенных ведущими туристическими агентствами, в последнее время именно Таиланд выбирают наши соотечественники в качестве места для экзотического отдыха. Этот выбор объяснить нетрудно. Ценник бывает различным, все зависит от острова и места проживания (отель, вилла). По данным некоторых сайтов, на двоих цены в 2019 году на туры "все включено" начинаются от 117 000 рублей. Горящие туры выйдут на 30-40 процентов дешевле.

Привлекателен отдых или просто экскурсии на острове Пхукет и другие острова, такие как Паттайя, Самуи, Краби, Ко Чанг, Бангкок, Хуа Хин, Районг, Коа Лак, Чианг Май. 

Чем так привлекает Таиланд?

Природой, от которой кружится голова. Это прозрачная вода, красивые водопады, озера, загадочные пещеры.

Экзотическими животными. Познакомиться с ними легко в национальном парке. Здесь можно воочию увидеть белоруких гиббонов и макак-резус, белых цапель, красных журавлей и многих других.

Понравятся отдыхающим необычные фрукты, которых в наших широтах не найдешь ни на рынке, ни в супермаркете. Здесь они очень дешевые, а главное – вкусные и совсем не те, к которым мы привыкли. Существуют такие плоды, о которых многие даже не слышали: дуриан, дракон фрукт, нойона, рамбутан, мангостин, саподилла, салак и многие другие. Отличный повод познакомить детей с новыми вкусами. Да и взрослым будет интересно попробовать что-то оригинальное.

Что выбрать для посещения

Уникальное историческое наследие страны заинтересует любого искушенного путешественника. Помимо природы Таиланда, стоит обратить свое внимание и на следующие места:

  • Бангкок: BaiyokeSky – самое высокое здание в городе, на 77 этаже которого расположена обзорная площадка.
  • Храм Лежащего Будды, Королевский дворец.
  • Самуи: Большой Будда, Ват Кунарам, Храм Плай Лаем, Ангтонг, музей насекомых.
  • Пхукет: пляжи, мыс Промтеп, храм Ват Чалонг.
  • Паттайя: смотровая площадка у большого Будды на Пратамнаке, фермы с животными, тигровый зоопарк, сады и парки.
  • Краби: Рейли, пляж Прананг, бухта МайаБэй, изумрудное озеро, голубая лагуна.

На чем передвигаться?

Единственным способом передвижения по острову является байк. Аренда байка и сам бензин стоят дешево. Ездить можно и без прав.

А как же виза?

К огромному счастью для русских туристов – виза не требуется. Жить в Таиланде можно до 30 дней.

Что привезти из путешествия?

Бальзамы, специи, натуральные зубные пасты, чай (Пуэр, Матум, Молочный Улун, Синий чай), жемчуг, кокосовое масло, кремы с улитками.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.04.2019 11:37
- гость -

...другие острова, такие как Паттайя, Самуи, Краби, Ко Чанг, Бангкок, Хуа Хин, Районг, Коа Лак, Чианг Май.
Паттайя, Бангкок, Хуа хин, Районг - острова???
..."все включено" начинаются от 117 000 рублей???
Кто это писал?

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12.04.2019 11:47
- гость -

Кто это писал?
начинающая и подающая огромные надежды юная журналистка

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12.04.2019 12:02
гость

На острове Пхукет можно и машину в аренду,не только байк.но права нужны,просто их обычно не проверяют.

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12.04.2019 12:17
- гость -

12.04.2019 12:02
гость
Машину можно везде, а вот с правами сейчас ужесточили, и на байках проверяют, и шлемы заставляют носить.

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12.04.2019 12:20
- гость -

12.04.2019 11:47
- гость -
Так начинающий должен сам за собой семь раз проверить, потом редактор. Впрочем, о чём бишь я, это в серьёзных СМИ, уважающих своих читателей.

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