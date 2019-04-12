Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко, рядом профильных министров и представителей крупнейших предприятий 11 апреля прибыла в Татарстан для проведения переговоров о сотрудничестве, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В частности пройдут встречи, где будут обсуждать взаимодействие обмена опытом в сферах культуры, курортной деятельности, предпринимательства, промышленности, рыночной инфраструктуры, спорта, туризма, экономического развития и энергетики.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подчеркнула, что визит алтайской делегации носит стратегический характер.

Она продемонстрировала гостям республики наиболее успешные проекты, которые привлекли инвестиции как с других регионов России, так и из зарубежных стран.

Один из них ИТ-Центр, резиденты которого в 2018 году получили суммарную выручку свыше 14 млрд рублей.

Также живой интерес у делегатов вызвал технополис "Химград", функционирующий уже свыше 10 лет. Его основали на базе ликвидированного советского предприятия, производившего кино-, фото- и магнитофонные пленки. Сейчас он насчитывает почти 300 компаний-резидентов.

Виктор Томенко выразил уверенность, что опыт Татарстана по реализации инвестиционных проектов будет весьма полезным для Алтайского края.

Алтайская делегация пробудет в Казани два дня. За это время планируется не только обменяться идеями и опытом, но и заключить ряд соглашений о сотрудничестве.