Израильская медицина ставит на очень важное место именно комфорт пациента во время лечения и скорейшее восстановление. Над возвращением пациента к полноценной жизни работают лучшие специалисты высшей квалификации. Двери центров Израиля гостеприимно открыты для всех, кто нуждается в квалифицированном лечении и стремится поскорее вернуться к семье, работе и дальнейшей счастливой жизни. Подробно об условиях оформления пациента в клинику и предоставляемых услугах можно прочесть на assutacomplex.org.il

Что можно вылечить в Израиле

Не существует таких заболеваний, подвластных современной медицине, за которые не взялись бы специалисты израильских клиник. Перечислим наиболее популярные направления для так называемого "медицинского туризма":

Гинекология. Офтальмология. Онкология. Педиатрия. Спинальная и сосудистая хирургия. Гематология. Кардиология. Неврология и прочее.

В зависимости от характера перенесенного заболевания, пациенту для полного излечения могут быть необходимы самые различные процедуры, препараты и условия пребывания. Для обеспечения всего необходимого лечебные центры Израиля предлагают пациентам комфортабельные помещения, множество специальных физиотерапевтических процедур, целый ряд особых диет. Конечно же, в значительной мере быстрой реабилитации способствует сам климат и природные богатства страны. Целебная сила солнца, чистого воздуха, поистине магический потенциал Мертвого моря сами по себе способны поставить на ноги самого "сложного" пациента. Именно поэтому израильские здравницы привлекают ежегодно миллионы людей со всего мира.

В целом диагностика в Израиле в сочетании с высочайшим научным и технологическим уровнем медицины способны осуществить почти невозможное. А реабилитационные центры успешно закрепляют результат.

Наряду с лечением отличная реабилитация

Даже самое эффективное лечение тех или иных заболеваний предполагает последующий реабилитационный период, после которого человек может вернуться к привычной жизни.

Израильская медицина славится на весь мир своей удивительной эффективностью, так что нередко пациенты даже по ощущениям не видят необходимости в реабилитации, хотя она в большинстве случаев все равно необходима.

Длительность реабилитационного периода зависит от множества факторов:

тяжесть и запущенность заболевания;

побочные эффекты медикаментозного лечения;

степень травмированности тканей после оперативного вмешательства и прочее.

Особенно длительными бывают периоды реабилитации после пластических операций. Именно для того чтобы закрепить результаты лечения, отследить и устранить возможные побочные эффекты, а также минимизировать разного рода дискомфорт, медицинская реабилитация в Израиле осуществляется с такой же тщательностью, как и основное лечение.