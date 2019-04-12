Хулиган стал истекать кровью, о чем свидетельствует большой красный след на асфальте / Фото: Яна Кузнецова / vk.com/barneos22

Пьяный мужчина в четверг, 11 апреля, разбушевался и разбил стекло входной двери магазина в Барнауле в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Расплата последовала мгновенно – осколки сильно порезали хулигана, и он стал истекать кровью, о чем свидетельствует большой красный след на асфальте.

Пришлось вызывать скорую помощь. Медики увезли неудачливого барнаульца в больницу, чтобы зашить раны.

Затем пациента передали полицейским, которым предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Скорее всего, в его действиях найдут признаки состава преступления по статье "Хулиганство". Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.