Пятница, 12 Апрель, 09:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,4
€ 72,66
Обь
397см +38

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяРубки в ленточных борах
Новости

Читатель погиб в библиотеке Новосибирска, упав с лестницы

, ИА "Амител"
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося
Специалисты проверяют лестничные пролеты на потенциальную опасность для посетителей / Фото: pixabay.com

Специалисты проверяют лестничные пролеты на потенциальную опасность для посетителей / Фото: pixabay.com

Читатель библиотеки ГПТНБ СО РАН в Новосибирске 9 апреля 2019 года упал в лестничный проем с четвертого этажа и разбился насмерть, сообщает RuNews24.

45-летний мужчина скончался на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть горожанина.

По факту ЧП следственные органы Новосибирска ведут проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, гибель новосибирца не носит криминального характера. Однако специалисты проверяют лестничные пролеты на потенциальную опасность для посетителей.

Библиотека продолжает работать в штатном режиме.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

12.04.2019 09:12
- гость -

Библиотека называется ГПНТБ СО РАН

0  0
12.04.2019 09:13
Борис

Лестничные проемы сделать, как в тюрьме и не будет жертв.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
09:15
Новинки систем видеонаблюдения и противопожарной защиты покажут в Барнауле 0
09:07
Читатель погиб в библиотеке Новосибирска, упав с лестницы 2
08:52
Барнаулец разбил стекло магазина и попал в больницу с порезами 0
08:38
Делегация Алтайского края изучила опыт Татарстана в инвестпроектах 1
08:24
Десять лучших фильмов о космосе 20
08:17
В Барнауле открылся киберспортивный клуб "Ростелеком-Арена" 2
08:06
Прекрасные покорительницы космоса: самые первые женщины-космонавты 0
07:50
Новый очаг бешенства обнаружен в Алтайском крае: введен карантин 0
07:34
Новообразования и гонорею стали чаще выявлять у алтайских подростков 1
07:19
Квартиру с сауной продают в сосновом бору в Барнауле за 11,5 млн рублей 2
07:03
Чтобы никто не потерялся: в Барнауле расскажут о правилах безопасности 0
06:48
Поехали: веселые иллюстрации ко Дню космонавтики 0
06:32
Депутат доложит министру Мединскому о заброшенном заводе в Змеиногорске 1
06:17
Взгляд из космоса: как выглядят Барнаул и Бийск с высоты МКС 7
06:01
Волной тепла под +25 градусов накроет Алтайский край на выходных 1
05:28
Уголовное дело обвиненного за репосты Ангела закрыто на Алтае 10
04:03
Актер "Игры Престолов" и "Отбросов" приедет в Россию 0
03:35
Telegram тестирует блокчейн-платформу с криптовалютой Gram 0
02:09
Останки нового вида человека нашли на Филиппинах 0
01:30
Названы самые продаваемые иномарки 2019 года в России 0
00:31
Минск остановит нефтепровод "Дружба" после слов Лукашенко о России 3
23:54
Директора двух алтайских аптек закупали лекарства за откат в 1% 1
23:39
Жительница Петербурга сдавала десятилетнюю дочь в "аренду" своему любовнику 2
23:19
Мотоцикл сгорел в Барнауле после ДТП, которое устроил пьяный водитель на авто 0
22:39
Падение полуторагодовалой девочки из окна на пятом этаже в Барнауле проверит СК 0
22:29
Помощник скончавшегося неделю назад депутата найден мертвым в Госдуме 6
22:11
Бурятские врачи заперли пациента в подсобке, где он умер от отека легких 0
21:51
Рогозин предложил запускать в космос заслуженных учителей 1
21:41
Замминистра предложила не пускать в школу детей без прививок 7
21:31
Упавший F-35A способен стать настоящим кошмаром для США в руках России и Китая 4
20:59
Министр обороны Украины пообещал пройти под Крымским мостом 4
20:49
Россияне теперь смогут получать детские выплаты по месту проживания 0
20:39
Военные взяли власть в Судане и ввели чрезвычайное положение 1
19:45
Россиян ждет генетическая паспортизация, которую не спутаешь и не подделаешь 7
19:23
Захарова назвала "рукой демократии" задержание Ассанжа в Лондоне 0
18:52
Якушев рассказал, какой будет ипотека на строительство частных домов 0
18:15
Песков ответил на заявление Лукашенко о "выкручивании рук" Москвой 1
18:05
"Сколько бородатых мужчин в этом зале": как "Руки Вверх" выступили в Барнауле 2
17:51
Суд по делу Кокорина и Мамаева прерван из-за угрозы взрыва 0
17:44
Половина украинцев желает проголосовать за Зеленского во втором туре выборов 0
17:33
Программу льготной ипотеки могут запустить для сельских жителей 4
17:21
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали в Лондоне 3
17:15
Губернатор Томенко сыграет в футбол с алтайскими чиновниками и общественниками 0
17:01
Списание 9 млрд рублей долгов населения за газ отменил Верховный суд Чечни 0
16:51
Лукашенко заявил, что в Москве "обнаглели и начинают выкручивать руки" 6
16:44
Миллионы россиян до 2024 года рискуют перейти на низкооплачиваемую работу 3
16:32
Новое дело о хищениях на 100 млн рублей при строительстве Восточного завел СК 1
16:28
Башенный кран упал на стройплощадке в Барнауле 5
16:15
Главный алтайский депутат выведет коллег на субботник в парк "Изумрудный" 2
16:02
Врач предложил отцу ребенка "повлиять" на то, как пройдет операция 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.