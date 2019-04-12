Читатель библиотеки ГПТНБ СО РАН в Новосибирске 9 апреля 2019 года упал в лестничный проем с четвертого этажа и разбился насмерть, сообщает RuNews24.

45-летний мужчина скончался на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть горожанина.

По факту ЧП следственные органы Новосибирска ведут проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, гибель новосибирца не носит криминального характера. Однако специалисты проверяют лестничные пролеты на потенциальную опасность для посетителей.

Библиотека продолжает работать в штатном режиме.