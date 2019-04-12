Некоммерческая организация "АлтСФЕС" проведет в Барнауле семнадцатую благотворительную акцию "Добрый Пёс", сообщается на страничке мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".

Участие в ней может принять любой барнаулец. Владельцы собак приводят своих питомцев в качестве фотомоделей, а посетители фотографируются с ними за небольшое денежное вознаграждение.

Организаторы мероприятия информируют, что все собранные средства будут направлены приюту для животных "Татьянин День".

Акция пройдет на площади у ДК "Южный" (ул. Чайковского, 21) 5 мая с 12:00 до 15:00.