Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер регионального парламента Александр Романенко поздравили земляков с Днем космонавтики

"Алтайский край по-настоящему гордится тем, что наших земляков, посвятивших себя освоению космоса, знает весь мир. Это космонавты Герман Титов и Василий Лазарев, ученые Геннадий Сакович и Юрий Кондратюк, конструкторы и испытатели Владимир Карраск, Виктор Чиркин, Сергей Есенков. Регион и сегодня вносит лепту в развитие космической отрасли. В крае расположена уникальная радиолокационная станция новейшей разработки "Воронеж-ДМ, обеспечивающая защиту страны от ракетного нападения. Действуют воинские части Космических войск Воздушно-космических сил России. Продолжаются научные исследования в Алтайском оптико-лазерном центре в селе Саввушка Змеиногорского района", — отметили первые лица региона.

Томенко и Романенко также выразили надежду на то, что новые открытия послужат повышению обороноспособности страны и миру во всем мире.

"В День космонавтики желаем всем, дорогие земляки, отличного настроения, удачи и радости, новых побед и достижений!", — резюмировали губернатор и спикер АКЗС.