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Пришвартоваться к лету: где на Алтае можно бюджетно отдохнуть всей семьей

, ИА "Амител"
Туркомплекс "Бухта удачи" – это целебная сила соленого озера, комфортное размещение и масса развлечений для детей и взрослых

В преддверии лета всегда возникает вопрос, куда поехать отдохнуть, чтобы было весело, с пользой для здоровья и без удара по семейному кошельку. Жители Кулундинского района знают: такое место в Алтайском крае есть! Приезжая в гостеприимный туркомплекс "Бухта удачи", расположенный в двух километрах от села Кулунда, и дети, и их родители оценят разнообразие вариантов размещения и досуга, вкусное питание, красоту местной природы. А гвоздем семейной развлекательной программы станет, конечно же, купание в целебном соленом озере.

 ЧУДО-ОЗЕРО

"Бухта" посреди кулундинской степи – разве такое возможно? Вполне, ведь главной достопримечательностью этих мест является живописный естественный водоем – озеро Щекулдук. Его целебные соли и грязи, не уступающие по своим свойствам не только знаменитому Большому Яровому, но и отчасти даже Мертвому морю, помогают в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, неврологических, дерматологических и терапевтических болезней. Чистое, теплое и неглубокое – оно приведет в восторг детей, а в сочетании со свежим степным воздухом, наполненным ароматами трав, и ласковым солнцем подарит запас иммунитета и бодрости на целый год.

Усилить целебный эффект помогут оздоровительные программы, предлагаемые в "Бухте удачи": аромафитопаросауна, комплекс по антистрессовой терапии тела и настоящая русская баня на дровах, расположенная прямо на берегу озера и позволяющая ощутить всю прелесть контрастных процедур.

КОМФОРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Для комфортного проживания "Бухта удачи" предлагает своим гостям благоустроенные коттеджи и летние домики из сибирской сосны, воздух в которых насыщен приятным ароматом хвои. Небольшое количество мест на туркомплексе позволяет максимально воссоздать домашнюю обстановку с ее уютом и особой теплотой, а разнообразие вариантов позволяет подобрать вид размещения на любой вкус и достаток.

Для бюджетного проживания отлично подойдут домики купейного типа "Радость студента", а для компаний оптимальным будет размещение в уютном гостиничном комплексе эконом-класса. Альпийские домики  "Приют романтика" понравятся тем, кто предпочитает уединение и собственный ритм жизни, а  для отдыха большой семьей или дружной компанией идеально подойдут двухэтажные благоустроенные шестиместные домики с двумя террасами, с которых можно наблюдать необычайной красоты закаты. Для самых взыскательных гостей предлагаются двухкомнатные домики класса люкс и коттеджи "Семейный комфорт".

Тех, кто, напротив, хочет отдохнуть от цивилизации и ощутить единение с природой, ждет оборудованный костровищами, умывальниками и душевыми палаточный городок. Вечерние посиделки с гитарой у костра, чай с дымком, звездное небо, пробуждение от пения птиц – здесь можно в полной мере насладиться всеми прелестями походной жизни.

ВКУСНОЕ ПИТАНИЕ

Вкусное и качественное питание из экологически чистых фермерских продуктов предлагает уютное кафе "У озера", расположенное на территории базы. Для отдыхающих здесь предусмотрен горячий завтрак либо комплексное меню, а для самых требовательных гостей – блюда по индивидуальному заказу. Большинство блюд готовится на пару, что делает питание диетическим и полезным. Для детей по запросу будут приготовлены те блюда, которые попросят сами малыши. Кроме того, кафе – это отличное место для проведения банкетов, свадеб, семинаров, любых корпоративных мероприятий: здесь всегда будут рады помочь в организации любого застолья.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС

В туркомплексе "Бухта удачи" постарались создать все условия для интересного и комфортного отдыха с детьми. На детской площадке – качели, спортивные снаряды, корабль-песочница с настоящими парусами и штурвалом, игровой комплекс с мостиком капитана с биноклем, а также бассейн с пресной водой.

Уютный пляж, площадки для волейбола и футбола, спортивный зал на свежем воздухе, настольный теннис, водные аттракционы, прокат велосипедов, дискотеки и шоу-программы зарядят энергией и новыми эмоциями. Здесь можно полетать на параплане или просто посидеть в беседке с увлекательной книгой.

К слову, и в зимнее время на территории комплекса также много интересного: для любителей активного отдыха есть снежный городок, организуется прокат лыж и катание на снегоходах, а для желающих попробовать свои силы и искупаться в крещенской купели на озере шестой год освящается иордань.

Поэтому если вы хотите по-настоящему хорошо отдохнуть, пришвартовывайтесь к "Бухте удачи": здесь вас ждет целебное и теплое озеро Щекулдук, красота степной Кулунды и масса развлечений для всей семьи.

Туристско-оздоровительный комплекс "Бухта удачи"
Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда
Телефон: 8(3852) 555-045
e-mail: war-050@yandex.ru
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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