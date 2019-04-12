Движение ограничили на участке Змеиногорского тракта в Барнауле из-за работ по перекладке коллектора, сообщили в водоканале.

На предприятии уточняют, что специалистам предстоит заменить более 90 метров трубопровода. Работы являются продолжением модернизации коллектора, которая была начата в предыдущие годы. В 2017 году было переложено почти 1,5 километра сети.

Перекладка трубопровода ведется без отключения потребителей от водоснабжения и водоотведения.

В связи с работами движение автотранспорта по правой полосе Змеиногорского тракта в сторону центра города – от дома №15 до дома №3 будет ограничено до 30 апреля.