Операция по запуску первого частного космического аппарата на поверхность Луны закончилась неудачей, сообщают "Ведомости".
Первый в мире частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, не смог совершить приземление на поверхность Луны.
Космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли и сделал снимки его невидимой стороны, но при попытке посадки у зонда отказал двигатель.
После этого с ним пропала связь. Из этого эксперты сделали вывод, что Beresheet потерпел крушение. Он разбился на видимой стороне Луны в районе Моря Ясности.
Комментарии
к празднику примазаться не получилось