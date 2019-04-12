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Первый частный луноход потерпел крушение на Луне

, ИА "Амител"
С аппаратом пропала связь после того, как у него отказал двигатель
Космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли и сделал снимки его невидимой стороны / Фото: twitter.com/TeamSpaceIL

Космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли и сделал снимки его невидимой стороны / Фото: twitter.com/TeamSpaceIL

Операция по запуску первого частного космического аппарата на поверхность Луны закончилась неудачей, сообщают "Ведомости".

Первый в мире частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, не смог совершить приземление на поверхность Луны.

Космический аппарат вышел на орбиту спутника Земли и сделал снимки его невидимой стороны, но при попытке посадки у зонда отказал двигатель.

После этого с ним пропала связь. Из этого эксперты сделали вывод, что Beresheet потерпел крушение. Он разбился на видимой стороне Луны в районе Моря Ясности.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

12.04.2019 10:18
- гость -

к празднику примазаться не получилось

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