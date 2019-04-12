Известная балерина Анастасия Волочкова в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посоветовала всем, кому плохо живется при президенте Владимире Путине, уезжать из России.
"Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там", – заявила знаменитость.
При этом на уточнение, что в России 20 млн бедных, которые не могут просто так встать и уехать, она ответила, что им нужно "совести своей задать вопрос, а не ругать структуру".
Слова Волочковой вызвали шквал критики. Так, на ее высказывание достаточно жестко ответил продюсер Иосиф Пригожин.
"Россияне не могут быть виноваты в том, что оказались за чертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства, которые от них не зависят, – цитирует Пригожина "Федеральное агентство новостей". – И если ты не разбираешься ни в экономике, ни в политике, не надо открывать свой рот".
Комментарии
сказала неугодную правду. сейчас затравят. и будет она нищенствовать за рубежом
Правильно сказала! Кругом алкаши, бездельники, наркоманы. Ничего делать не хотят, только и ждут подачки от государства. Способны только мусорить, загаживать город собачками своими и в подъездах бычки оставлять.
Все верно сказала - разве это власть виновата, что в стране десятки миллионов нищих?!
Все поклонники Волчковой отписались?
12.04.2019 10:39
- гость -
И гость один весь в белом....
В принципе, это же население отдавало Волочковой свои деньги. Может, конечно, став известной, она, используя связи, где то что то тоже украла. А может и законно разбогатела. Но в стране, где существует социальная напряженность, в интересах самой же Волочковой, чтобы эта напряженность была снята. Даже если социальная напряженность не рванет, то все равно социальная напряженность ведет к росту преступности, ее могут тупо замочить. Кто то из этих 20 млн нищих. Поэтому налог на роскошь, в какой то степени, в интересах всех
нда !! уж!!! трандой трясти, это не машину вести! сама и сваливай!!!!
вот-вот прекратите нести ей деньги - пусть станет нищей и свалит отсюда
им нужно "совести своей задать вопрос, а не ругать структуру"
У нас много бессовестных учителей с зарплатой в 15 тысяч
все мозги ушли в шпагат!!!!!