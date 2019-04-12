Известная балерина Анастасия Волочкова в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посоветовала всем, кому плохо живется при президенте Владимире Путине, уезжать из России.

"Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там", – заявила знаменитость.

При этом на уточнение, что в России 20 млн бедных, которые не могут просто так встать и уехать, она ответила, что им нужно "совести своей задать вопрос, а не ругать структуру".

Слова Волочковой вызвали шквал критики. Так, на ее высказывание достаточно жестко ответил продюсер Иосиф Пригожин.

"Россияне не могут быть виноваты в том, что оказались за чертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства, которые от них не зависят, – цитирует Пригожина "Федеральное агентство новостей". – И если ты не разбираешься ни в экономике, ни в политике, не надо открывать свой рот".