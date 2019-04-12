По результатам опроса сайта Rabota.ru выяснилось, что больше всего раздражает россиян на работе, сообщает РИА Новости.

Чаще всего у трудящихся портится настроение, когда их безосновательно критикуют. Такой ответ дали 44% респондентов.

Свыше четверти (27%) опрошенных испытывают раздражение, когда им дают дополнительную нагрузку.

Почти столько же (26%) работников негативно реагируют на собственные ошибки и просчеты.

Пятерку самых раздражительных факторов замкнули некультурные и невоспитанные коллеги (25%) и плохая атмосфера в коллективе (22%).

Радуют же чаще всего похвалы от начальства (52%), свои достижения и успехи (36%), дружеская атмосфера в коллективе (36%), новые интересные задачи (27%), короткий рабочий день (26%) и хорошо выполненная работа (25%).

Исследование проводилось среди работающих граждан России в возрасте старше 18 лет. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.