Торговая сеть "Мария-Ра" выбирает площадку для строительства своего второго распределительного центра — ожидается, что трансопртно-логистический комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров появится за пределами Алтайского края.

Как сообщает "Коммерсант", распределительный центр появится в Новосибирске или Кемерово. Издание со ссылкой на руководителя филиала "Мария-Ра" по Кемеровской области Кирилла Кнорра отмечает, что действующий трансопртно-логистический комплекс в Барнауле площадью 32 тысячи квадратных метров работает на пределе своих мощностей.

"Для дальнейшего развития сети второй распредцентр необходим", — констатировал господин Кнорр. Инвестиции в проект, как планируется, составят около 1,5 миллиарда рублей. Среднесуточный грузооборот ожидается на уровне 6 тысяч паллетомест, объем единовременного хранения — 16 тысяч паллетомест.

В данный момент для строительства центра рассматриваются площадки в Кемерово и Новосибирске. Одно из главных условий — расположение комплекса рядом с федеральной трассой.

Также, по словам Кирилла Кнорра, до конца года "Мария-Ра" намерена открыть не менее 100 новых магазинов в Сибири.