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Внешний долг России в 2019 году вырос на $13,8 млрд

, ИА "Амител"
Сумма задолженности достигла 467,8 млрд долларов
За первый квартал 2019 года задолженность страны увеличилась на 13,8 млрд долларов / Фото: pixabay.com

За первый квартал 2019 года задолженность страны увеличилась на 13,8 млрд долларов / Фото: pixabay.com

После рекордного уменьшения по итогам 2018 года, госдолг России вновь начал свой рост, сообщает RT со ссылкой на сведения Центробанка.

Так, за первый квартал 2019 года задолженность страны увеличилась на 13,8 млрд долларов.

Таким образом, общая сумма внешнего долга страны составила 467,8 млрд долларов.

Регулятор уточняет, что такая динамика возникла в основном за счет роста задолженности органов госуправления за приобретение суверенных ценных бумаг.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

12.04.2019 12:14
Прохожий

Это ж на что они такие деньги занимали???

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