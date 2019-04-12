После рекордного уменьшения по итогам 2018 года, госдолг России вновь начал свой рост, сообщает RT со ссылкой на сведения Центробанка.

Так, за первый квартал 2019 года задолженность страны увеличилась на 13,8 млрд долларов.

Таким образом, общая сумма внешнего долга страны составила 467,8 млрд долларов.

Регулятор уточняет, что такая динамика возникла в основном за счет роста задолженности органов госуправления за приобретение суверенных ценных бумаг.