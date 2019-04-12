Собственникам малого бизнеса Алтайского края аренда номера 8800 открывает новые перспективы расширения географии присутствия, привлечения новых пользователей и повышения объемов продаж. Конечно, владельцам небольших компаний стоит предварительно оценить пользу и риски подключения горячих линий 8-800, выбрать оператора с оптимальными условиями обслуживания.

Стоимость услуг связи

Главное отличие единого федерального номера заключается в совершении звонков, бесплатных для клиентов из любых регионов страны. Все сеансы связи оплачивает абонент-предприниматель. Стоимость минуты разговора зависит от места нахождения лица, совершающего вызов. Плата за месячное обслуживание составляет существенную статью расходов. Однако многоканальная телефония позволяет предпринимателю отказаться от открытия нескольких офисов и получить неплохую экономию.

Подключить горячую линию

Необходимо учитывать сферу и масштабы деятельности компании, чтобы подключить горячую линию 8800 с максимальной выгодой для малого бизнеса. Применение удобного номера особенно актуально для предприятия, готового выполнять заказы пользователей из соседних и даже отдаленных регионов. Потребители – физические лица часто обращают большое внимание на цену телефонных переговоров, активно пользуются бесплатным сервисом для оформления заявки на покупку товара. Жителям Алтайского края полезно предложить звонки на местный стационарный телефон, установленный дополнительно.

Опубликование бесплатного телефона на официальном сайте, в рекламных буклетах, на баннерах или визитках предприятия представляет отличный маркетинговый ход, вызывает повышенное доверие потенциальных покупателей. Сочетание цифр 8800 легко запоминается. Для отдельных видов предпринимательской деятельности (интернет-магазина, службы такси, консультационного центра, онлайн-сервиса) многоканальный телефон является обязательным элементом организационной работы.

Грамотно настроенный функционал позволяет применять номер в качестве мини-АТС. Абонент самостоятельно быстро настраивает функции переадресации вызовов на смартфоны нужных специалистов, активирует услуги записи переговоров, составляет приветствие и голосовое меню. Даже небольшой офис успешно справляется с нагрузкой, эффективно обслуживает клиентов в моменты пика плотности входящих вызовов.

Оформить заказ на выгодное обслуживание

В процессе оформления заказа на обслуживание у оператора связи Алтайского края необходимо выбрать выгодный тарифный план. Успешный выбор удобного тарифа в соответствии с количеством ежедневных звонков и географии деятельности предприятия обеспечивает аренду номера 8-800 без лишней переплаты. На оптимизацию расходов направлена диверсификация услуг связи путем дополнительной установки стационарного городского телефона.

Продуманная настройка маршрутизации звонков, тщательное составление голосового меню позволяет владельцам бизнеса в Алтайском крае с максимальной эффективностью применять удобную телефонию для улучшения обслуживания клиентов и повышения размера ежемесячной прибыли.