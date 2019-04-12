Руководителя микрофинансовой организации "Сибирская народная казна" Романа Тюленева осудили. Финальное заседание в Октябрьском районном суде Барнаула состоялось в четверг, 11 апреля. Подробности Amic.ru рассказали в региональном штабе ОНФ.

Суд признал Романа Тюленева виновным в том, что он обманным путем приобрел квартиры у пяти пожилых жительниц Алтайского края, обратившихся за получением займа. Его осудили за преступление по п. 4 ст. 159 УК РФ и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Все пять пенсионерок приходили в "Сибирскую народную казну" за займом, где их убеждали подписать под видом договора залога недвижимости договоры купли-продажи своего жилья. Судья установил, что договоры купли-продажи потерпевшие подписали под воздействием обмана. Тюленев сообщал им заведомо ложные сведения о возврате права собственности на квартиры при возврате займов, не намереваясь этого делать.

"Пожилые женщины рассказывали об одной и той же схеме совершения преступления. Подписываемые одновременно договоры купли-продажи жилья и займа под залог недвижимости датировались с разницей в год, чтобы создать впечатление, будто они никак не связаны между собой. Это позволяло стороне Романа Тюленева в гражданских судах заявлять, что сначала женщины взяли деньги взаймы, а через год пожелали продать квартиры. В большинстве случаев Тюленев заявлял, что никаких займов вообще не было", – прокомментировал член регионального штаба ОНФ, редактор Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков Игорь Нестеров.

Причем о продаже своего жилья женщины узнавали случайно. Большинство квартир были проданы еще во время действия договоров займа. Одна из пострадавших уверяет, что успела выплатить в счет долга 385 тысяч рублей, когда в ее двери постучался новый собственник.

Суд удовлетворил иски пострадавших к Роману Тюленеву о возмещении ущерба. Однако пенсионеркам еще предстоит ряд судебных процессов, чтобы вернуть свое жилье.